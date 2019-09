İranın Həmədan vilayətində kəndlərdən birində 2 tayfa arasında silahlı insident baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu rayonun hüquq-mühafizə orqanının polis rəisi Məhəmməd Baqir Solqi deyib.

M.Solqinin sözlərinə görə, insident nəticəsində hər tayfadan bir nəfər ov silahı ilə qətlə yetirilib.

Dava torpaq üstündə baş verib. Hadisə ilə əlaqədar hər iki tərəfdən 11 nəfər saxlanılıb.(trend.az)

