6 milyon dollarlıq qızıl unitaz oğurlandı

İngiltərənin Oxfordshire bölgəsində italyan sənətçi Maurizio Kattelanın Blenheim sarayında sərgilənən saf qızıldan hazırlanmış, 6 milyon dollarlıq unitaz oğurlanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, polis soyğunla bağlı 66 yaşlı bir şəxsi saxladığını, amma "America" adlı unitazı hələ də tapa bilmədiyini açıqlayıb.

Unitaz Kattelanın "Qələbə seçim deyil" adlı şəxsi sərgisində nümayiş etdirilib. Kattelan hadisə ilə bağlı "Bu səhər soyğunu mənə xəbər verdiklərində əvvəlcə zarafat olduğunu düşündüm. Oğrular filmlərdə olduğu kimi ən dəyərli şeyi deyil, sadəcə bir unitazı oğurlayıblar. Soyğun filmlərini həmişə sevmişəm. Nəhayət ki, mən də bu filmin içində yer aldım" açıqlayıb.

Daha sonra Kattelan oğrulara müraciət edərək "Əziz oğrular. Bunu oxuyursunuzsa mənim əsərimi nə qədər sevdiyinizi və bu qızıl unitazdan istifadə etmənin necə hiss olduğunu bildirin" sözlərini deyib.

Blenheim İncəsənət Fondunun Prezidenti Edvard Spenser-Çörçill avqust ayında "Times" qəzetinə verdiyi müsahibədə unitazın oğurlanma ehtimalı olmadığını bildirmişdi.



"America" ilk dəfə 2016-cı ildə Nyu-yorkdakı Guggenheim Muzeyində nümayiş etdirilib.

