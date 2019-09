Dələduzluq edərək vətəndaşları aldadan şəxs tutuldu

Xəzər RPİ-nin 3-cü Polis Bölməsinə müraciət edən Bakı şəhər sakini olan 3 nəfər avqust ayında ayrı-ayrı vaxtlarda naməlum şəxsin aldadaraq onlardan ümumilikdə 230 manat pul aldıqlarını bildirmişlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətlərlə əlaqədar müvafiq araşdırmalar aparılmış, qısa müddətdə həmin şəxs müəyyən edilmişdir.

Keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində dələduzluqları törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, əvvələr də analoji əmələ və narkotiklərlə əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş Elton Əliyev 3-cü Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışdır.

Araşdırma aparılır.

