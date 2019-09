İranın İsfahan vilayətinin Semirom rayonunda 4,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu İranın Tehran Universiteti Geofizika İnstitutunun Seysmologiya Mərkəzi bildirib.

Məlumata görə, zəlzələ rayonun Vənək şəhərinin 9 kilometrliyində 8 km dərinlikdə qeydə alınıb.

Ölən və ya xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.

