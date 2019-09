Ksenya Sobçakın erotik rəqsinə görə qayınanası və qayınatası toyu tərk etdilər — VİDEO

Boqomolovun valideyinləri, Sobçakın ədəbsiz rəqslərindən sonra toyu tərk etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni hazırlanmış şou xarakterli “gəlin rəqsi” onları şoka salıb. Televiziya aparıcısı Kseniya Sobçak və rejissor Konstantin Boqomolovun evliliyinin təfərrüatları, eləcə də sonrakı bayram ziyafəti sentyabrın 13-də davam edib.

Belə ki, jurnalistlər "gənc"lərin valideynlərinin gəlininin erotik rəqsləri səbəbindən tələsik ziyafəti tərk etdiklərini bildiriblər.

NTV-nin məlumatına görə, oğlunun Kseniya Sobçakla evlənməsindən sonra ziyafətdə iştirak edən rejissor Konstantin Boqomolovun valideynləri, yeni hazırlanmış gəlinin qonaqlara təqdim etdiyi "yaradıcı hədiyyə" ilə sarsılıblar. Erotik soyunma rəqsi Sobçakın qayınanası və qayınatası, kino şərhçisi Yuri Boqomolov və Olqa Ulyanova tərəfindən müsbət qarşılanmayıb.

Hətta onlar toy tortunun gətirilməsini gözləmədən tələsik toy yerini tərk ediblər.

