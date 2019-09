Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 8 dəfə artıb - Fuat Oktay

2002-2018-ci illər arasında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 8 dəfədən çox artaraq 3,2 milyard dollar təşkil edib. 2023-cü ilə qədər iki ölkə arasında ticarətin 15 milyard dollara qədər artırılması planlaşdırılır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Türkiyənin Vitse-prezidenti Fuat Oktay Azərbaycan-Türkiyə biznes forumunda deyib.

Onun sözlərinə görə, 2018-ci ildə Türkiyənin Azərbaycana ixracatı əvvəlki ilə nisbətən 8,7 faiz artıb. Hesabat dövründə idxal 32 faiz artaraq 1,8 milyard dollar təşkil edib.

Vitse-prezident qeyd edib ki, iki ölkə arasında preferensial ticarət haqqında saziş 2019-cu ilin sonuna qədər imzalanacaq.

Saziş, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında malların qarşılıqlı tədarükünə sıfır gömrük rüsumunun tətbiq edilməsini nəzərdə tutur.



