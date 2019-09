Ankarada Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin və İran lideri Həsən Ruhani arasında Suriya münaqişəsi üzrə 3-lü zirvə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantının əsas müzakirə mövzusu Suriyadakı son vəziyyət, İdlibdəki gərginliyin aradan qaldırılması, Türkiyəyə yeni qaçqın axını təhlükəsinin olması və konstitusiya komissiyasının qurulması ilə bağlıdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

