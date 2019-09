Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az Seysmoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, yeraltı təkanlar əsasən yerli vaxtla saat 17:48-də Xəzər dənizində 50 metr dərinlikdə qeydə alınıb.

Bildirilir ki, zəlzələnin maqnitudası 3,3 bal olub. Zəlzələ hiss edilməyib.

