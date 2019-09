İranın Fars körfəzində ələ keçirdiyi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə məxsus gəmidə 11 heyət üzvü olub.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, onlar nəzarətə götürülüb. Ordunun məlumatına görə, Hörmüzgan vilayəti sahillərində saxlanılan gəminin göyərtəsində 250 min litr mazot olub.

Rəsmi Tehranın iddiasına görə, heyət üzvləri yükü qanunsuz yollarla Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə daşımaq niyyətində olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.