Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin I turunda PSJ ilə qarşılaşacaq "Real" daha bir ciddi itki ilə üzləşib.

Metbuat.az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Marselo vacib səfər matçını buraxacaq.

Braziliyalı müdafiəçi La Liqanın IV turunda "Levante" (3:2) ilə qarşılaşmada kürəyindən zədə alıb. Buna görə də onun adı heyətə daxil edilməyib.

Xatırladaq ki, Marselo ilə yanaşı, Luka Modriç də zədə səbəbindən sentybarın 18-də Parisdə keçiriləcək görüşdə iştirak etməyəcək.

