Ögey bacı ilə evlənmək olarmı?

Ögey bacı-qardaş arasında ata və ya ananın biri müştərək olarsa, bu halda onların izdivacına icazə verilməz (yəni onların ya fiziki atası, ya da fiziki anası eyni olsa). Amma əgər onların həm atası, həm də anası fərqlidirsə, bu halda izdivac mümkündür. Məsələn, kişi bir qadınla evlənir və oğlu olur. Sonra başqa bir qadınla ailə qurur, bu qadının da əvvəlki ərindən qızı varmış. Bu halda həmin oğlanla həmin qız ailə qura bilərlər. Çünki onların fiziki atası da, fiziki anası da fərqlidir.

Bunun əksi də mümkündür. Yəni məsələn, kişi öz oğlunun qaynanası ilə (əlbəttə ki, əgər duldursa) evlənə bilər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.