Qaxda qəza baş verib, xəsarət alan var

Qax rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. “Report”un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə axşam saatlarında Qorağan-Qax avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində, rayonun Əlibəyli kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

Belə ki, “LL-507-RR” Gürcüstan dövlət qeydiyyat nişanlı “BMV” markalı avtomobil yüksək sürətlə hərəkətdə olduğu zaman sürücü idarəetməni itirib və yol kənarındakı ağaclara çırpılıb.

Hadisə nəticəsində avtomobilin sürücüsü, Əlibəyli kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Canaşvili Vaxtanqi Mate oğlu müxtəlif növ bədən xəsarətləri ilə Qax rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda yaralı müayinə olunur. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.













