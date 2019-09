Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-polkovnik Elçin Quliyev hazırda işsiz olan jurnalist Aytəkin Alxaslını təltif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ona general tərəfindən Sərhəd Xidmətinin 100 illiyi münasibətilə “100 illik” medalı təqdim edilib.

Qeyd edək ki, ANS fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra Aytəkin Alxaslı işsiz qalıb.

(unikal.org)

