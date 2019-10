Populyar rumın müğənni Otilla Bruma Türkiyənin Bodrum kurortunda dincəlir.

Milli.Az bildirir ki, "Rebis Bodrum Luxury Collection"da konsert də verən müğənni "Türkiyə ikinci vətənimdir" deyib.

Milli.Az

