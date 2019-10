Şiə məzhəbinə görə, insanın hissiyyatını itirəcək dərəcədə ağır yatması mütləq olaraq dəstəmazı pozar. Mürgüləməyə gəlincə, əgər insanın qulaqları ətrafdakı səsləri eşitsə, dəstəmazı pozulmaz. Amma əgər səsləri eşitməsə, hətta gözləri açıq halda mürgüləsə belə, dəstəmazı batildir. Əhli-sünnə məzhəblərində yuxunun dəstəmazı pozması yatan adamın mədəsindən yel çıxacağı ehtimalına bağlıdır. Belə ehtimal olsa, dəstəmazı təzələməlidir.

