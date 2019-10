Kürdəmir rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Report”un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Bakı -Qazax yolunun rayonun Muğanlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Kürdəmirdə məskunlaşmış Laçın rayonundan olan məcburi köçkün 1981-ci təvəllüdlü Səlimova Gülnaz Muğan qızı yolu keçmək istəyərkən onu yük maşını vurub.

Ağır bədən xəsarətləri alan yaralı dərhal Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.







