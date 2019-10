Bakının Nəsimi rayonunda iki maşının toqquşması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə "Yeganə" şadlıq sarayının yaxınlığında qeydə alınıb.

Belə ki, hadisə zamanı 1994-cü il təvəllüdlü Mikayılov Mikayıl Xəlil oğlu xəsarət alıb. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona qulaq ətrafı yumşaq toxumalarının əzilməsi diaqnozu qoyulub.



