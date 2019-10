Qaxda ağır qəza, nənə və 9 yaşlı nəvəsi xəsarət alıb

Qax rayonunda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, qəza axşam saatlarında Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.

Belə ki, rayon sakininin idarə etdiyi “TT-348-HH” Gürcüstan dövlət qeydiyyat nişanlı "Mercedes"markalı avtomobil eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Qax rayon sakini Elvin Osmanovun idarə etdiyi “VAZ-21099" markalı avtomobili arxadan vurub.

Nəticədə "VAZ"da olan sürücünün anası 51 yaşlı Bəsti Osmanova və onun nəvəsi 9 yaşlı Nurlan Osmanlı müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Onlar Qax rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.









