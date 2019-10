ABŞ prezidenti Donald Tramp ölkəsinin İrana qarşı münasibətini açıqlayıb.

Bu barədə “Report” “TASS” agentliyinə istinadən xəbər verib.

Tramp bəyan edib ki, ABŞ İran tərəfi ilə münaqişədən yayınır. Bununla belə, o, Səudiyyə Ərəbistanının "Saudi Aramco" dövlət neft şirkətinin infrastrukturuna edilmiş dron hücumlarına görə İranın məsuliyyət daşıdığını vurğulayıb.

Tramp həmçinin əlavə edib ki, İrandan fərqli olaraq ABŞ “daha hazırlıqlıdır”



