Bakı. Trend:

Türkiyənin İzmir vilayətinin Çeşme rayonunda 3,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Trend-in məlumatına görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 22:44-də olub.

Zəlzələlərin episentri 17,2 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Egey dənizində baş verən zəlzələnin maqnitudası 3,2 olduğu da deyilir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.