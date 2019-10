Türkiyə üçün ən uyğun ittifaq Dəməşqlədir - Ekspert

Suriyada YPG və ya bir federal quruluşun qarşısını almaqda Türkiyə üçün ən uyğun variant Dəməşqlə ittifaqdır.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Suriya üzrə türkiyəli ekspert Oytun Orxan danışıb.

Orxan Türkiyə üçün ən ideal ittifaqın rəsmi Dəməşq olduğunu bildirsə də, hazırda şərtlərin uyğun olmadığını söyləyib:

"İdlibdə Fərat, Afrin bölgəsində tərəflər arasındakı fikir ayrılıqları davam edir, ancaq Türkiyənin son dövrdə Fəratın şərqində təzyiqi artırması, təhlükəsiz bölgə məsələsində yaşanan problemlər, ABŞ-ın bu prosesi əyləncəyə çevirməsi Türkiyəni birtərəfli hərbi müdaxiləyə doğru istiqamətləndirir. Belə bir məqamda Dəməşqin də paralel bir şəkildə YPG məsələsində "terror təşkilatı" adından istifadə etməsi Türkiyənin əlini Amerikanın yanında bir az da gücləndirəcəkdir".

