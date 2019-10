Moskva sakini lotereyada 286 milyon rubl (təxminən 7,6 milyon manat) udub.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat “Stoloto” saytında yerləşdirilib.

Adı çəkilməyən Moskva sakininin “20-dən 4-ü” dövlət lotereyasından 200 rubla aldığı bilet uduşlu olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.