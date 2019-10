Bakı. Trend:

Meksikanın Verakruz əyalətindəki Halapa şəhərində baş verən pirotexniki şou zamanı ən az 12 nəfər yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə ölkənin müstəqilliyinin elan olunmasının 209-cu ildönümünün qeyd edilməsi zamanı baş verib.

Xəsarət alanlara lazımi tibbi yardım göstərilib.

