“Allahın sevimliləri” iddiası necə cavablandırıldı?

İnsanların bir çoxu tövbəni tərk etdikləri halda, yenə də nicat tapacaqlarına ümid bəsləyirlər. Quran bu haqda buyurur: "Yəhudi və xaçpərəstlər dedilər: "Biz Allahın oğulları və Onun sevimliləriyik". De: "Onda bəs nə üçün Allah sizə günahlarınıza görə əzab verir?". Əksinə, siz də Onun yaratdıqlarından bir bəşərsiniz. İstədiyi şəxsi (rəhmətinin tələbinə əsasən) bağışlayır və istədiyi şəxsə (ədalətinin tələbi əsasında) əzab verir. Göylərin, yerin və onların arasındakıların həqiqi sahibi Odur və qayıdış Ona tərəfdir". ("Maidə" 18).

"Beləliklə, onlardan sonra kitabın (Tövratın) varisi olmuş (saleh olmayan) canişinlər(i) onların yerinə keçdilər. Onlar(rüşvət və ya kitabı təhrif etmək yolu ilə) bu alçaq dünyanın malını alır və "tezliklə (tövbə edəcək və) bağışlanacağıq" deyirlər. Əgər onlara elə bir mal yetişsə, yenə də götürərlər!

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, məgər onlardan kitabın möhkəm əhd-peymanı alınmadımı ki, Allaha haqdan başqa bir şey nisbət verməsinlər? Halbuki, onlar kitabda olanları oxuyublar (və onun hökmlərindən xəbərdardırlar). (Bilin ki,) axirət evi təqvalılar üçün daha yaxşıdır, məgər düşünmürsünüz?". ("Əraf" 169).

Bəli, Allah Təala Quranda dəfələrlə bu insanlara xitab edir ki, günahlarınıza görə tövbə edin. Çünki ancaq tövbə vasitəsilə təmizlənib, paklana bilərsiniz. Əgər günahla birlikdə qəbrə daxil olsanız, səadət qapısının bağlı olduğunu özünüz görəcəksiniz. Ona görə də boş xəyallar qurmayın. Günahlarınıza görə tövbə edin, həqiqi tövbə. O tövbə ki, qəlbinizin dərinliklərindən gələr və sizi bütün pisliklərdən təmizləyər.

Tövbə - tək qapıdır ki, bizi Allaha yaxınlaşdıra bilər və bizi əbədi cənnətə daxil edər. Hələ ki, bu qapı açıqdır, ondan bəhrələnək və Allahın sonsuz rəhmətinə inanaq.

Milli.Az

