Türkiyənin İzmir vilayətinin Çeşme rayonunda 3,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 22:44-də olub.

Zəlzələlərin episentri 17,2 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Egey dənizində baş verən zəlzələnin maqnitudasının 3,2 olduğu da deyilir.

Milli.Az

