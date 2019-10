Bakının Binəqədi rayonunda bıçaqlanma hadisəsi olub.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Biləcəri qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 31 yaşlı Əmiraslanova Sevil Vidadi qızı həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Ona döş qəfəsinin sol qabırğasının kəsilmiş deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub və dərhal əməliyyat olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.



