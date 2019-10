Forma dəyişdirə bilən avtonom zibil toplama cihazları

MIT (Massaçusets Texnologiya İnstitutu) Amsterdamda olan kanallardakı zibilləri yığmaq məqsədiylə avtonom cihazlar yaradıb. Yeni avtonom cihazlarını tanıdan MIT, cihazlarının sahib olduğu fərqli manevr qabiliyyətlərinin yanında dar kanallarda formasını dəyişdirə biləcək qabiliyyətlərini də göstərdi.

İyun ayında Massaçusets Texnologiya İnstitutu tərəfindən hazırlanan yeni avtonom robot cihazlar ortaya çıxmışdı. Cihazlar kanallarda hərəkət edərkən bir-birlərini tapma və bir-birlərinə bağlanma mövzularında olduqca bacarıqlıdırlar. MIT zibil toplama əsnasında cihazları çox daha məhsuldar hala gətirəcək yeni inkişaf etdirmələri tanıtdı.

Amsterdamın kanallarındakı zibilləri yığmaq üçün yaradılan bu robotlar, dar kanallar arasında rahat hərəkət edə bilmələri üçün fərqli xüsusiyyətlərlə təchiz edildi. İçlərində olan fərqli xüsusiyyətlərlə robotların fərqli vəzifələri də yerinə yetirməsi gözlənilir.

Milli.Az

