Bakı. Trend:

Yaponiyanın Siqa prefekturasında baş verən avtomobil qəzasında ən az 10 nəfər yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Kyodo" agentliyi bildirib.

Məlumata əsasən, mikroavtobus Hikone şəhərin magistral yollarının birində yük maşını ilə toqquşub.

Polis hazırda hadisənin səbəblərini araşdırır.

