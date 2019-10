Beynəlxalq kosmos stansiyasının internet sürəti artırıldı

NASA Beynəlxalq Kosmos Stansiyası ilə daha sürətli ünsiyyət qurmaq və gələcəkdə araşdırmalarını daha sürətli və məhsuldar etmək üçün mövcud internet sürətini iki dəfə artırdı və Beynəlxalq Kosmos Stansiyası, 600 Mbps sürətə çatdı.

NASA-dan verilən şərhə görə kosmonavtların və Yer üzündəki idarə mərkəzlərinin daha sürətli ünsiyyət qurmasını təmin etmək üçün Beynəlxalq Kosmos Stansiyası (ISS), 600 Mbps məlumat ötürmə sürətini tətbiq etdi.

Bu sürət, eyni zamanda gələcəkdəki Şlüz (Gateway) Stansiyası üçün ünsiyyət qabiliyyətlərində əhəmiyyətli bir rol oynayacaq.

Müddət əhatəli olmasına baxmayaraq NASA, Beynəlxalq Kosmos Stansiyası ilə yer sistemləri arasında məlumat mesajlaşmasının bir saniyədən daha qısa müddətdə baş verdiyini söyləyir.

Nəticə olaraq kosmosdakı qruplar, daha ətraflı məlumatlar və ya daha yüksək dəqiqliyə sahib məzmunlar göndərilməsini tələb edən təcrübələr edə bilər.

Milli.Az

