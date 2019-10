Yaponiyanın Siqa prefekturasında baş verən avtomobil qəzasında ən az 10 nəfər yaralanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyi bildirib.

Məlumata əsasən, mikroavtobus Hikone şəhərin magistral yollarının birində yük maşını ilə toqquşub.

Polis hazırda hadisənin səbəblərini araşdırır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.