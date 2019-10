Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Bakı-Ələt magistralında avtomobil yolu keçməyə çalışan şəxsi vurub. Ağır xəsarət alan orta yaşlı kişi hadisə yerində keçinib.

Hadisəni törədən sürücü nəqliyyat vasitəsi ilə birgə ərazidən uzaqlaşıb.

Əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilir.

Muxtar

