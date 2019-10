Türkiyədəki yarışmada azərbaycanlı qadını aldatdılar

Türkiyənin ATV kanalında yayımlanan "Güven bana" yarışmasının növbəti buraxılışında iştirakçılardan biri azərbaycanlı olub. Amma Gülüstan Batu evə əliboş gedib.

Milli.Az azxeber.com-a istinadən bildirir ki, Türkiyədəki yarışmada azərbaycanlı qadını aldadıblar. O, 20 min manatdan çox itirib.

Yarışmanın formatı belədir ki, bir-birini tanımayan iki nəfər birlikdə qalib olmağa çalışır. Onlar 15 suala cavab verməlidir. Amma cəmi 2 səhv etmək şansları var. Birlikdə uğur qazanmaq üçün hər iki adam bir-birinə güvənməlidir. Çünki müəyyən mərhələdə tərəflərdən biri uyğun düyməyə tez basaraq həmin dəqiqəyə qədər qazanılan pulları götürüb gedə bilər.

Gülüstan xanım məhz birlikdə yarışdığı adama güvənməklə aldanıb. Muhsin Divan onun etimadını qazanıb, 15-ci sualdan sonra 147 min 500 lirə qazandıqları məlum olan kimi düyməyə basıb.

Gülüstan Batu yarışın gedişində Muhsin Divanın düyməyə basacağı halda hirslənməyəcəyini bildirib. Türkiyəli yarışmaçı da bu məqamı yaddan çıxarmayıb.

Ümumiyyətlə, azərbaycanlı iştirakçı bir o qədər inamlı təsir bağışlamayıb. Sualların az qala hamısına Muhsin Divan cavab verib.

Gülüstan Batu 20 ildir Antalyada yaşayır və ingilis dili müəllimidir.

Milli.Az

