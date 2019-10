Putin suala "Quran"dan sitat gətirərək cavab verdi

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Səudiyyə Ərəbistanının neft obyektlərinə dronlarla hücumdan danışıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya isitnadən xəbər verir ki, Ankarada səfərdə olan Kreml rəhbəri suala "Quran"dan sitat gətirməklə cavab verib:

"Türkiyədə olduğum üçün müqəddəs "Quran"dan bu sətirləri xatırlamaya bilmərəm: "Allahın mərhəmətini xatırlayın. Siz düşmən olanda Allah sizin qəlblərinizi barışdırdı və sizi qardaş etdi". Mən də düşünürəm ki, məsələyə bu nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq lazımdır".

Putin əlavə edib ki, bu məsələdə Rusiyanın mövqeyi də artıq bəllidir. O, hadisə ilə bağlı münaqişə tərəflərinin danışıqlar aparmalı olduğunu bildirib.

Xatırladaq ki, sentyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanının "Saudi Aramco" neft şirkətlərinə dronlar vasitəsilə hücum olub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.