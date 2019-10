Ötən gün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində baş verən yol qəzalarında 4 nəfər vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki, ötən gün Respublikanın avtomobil yollarında 11 yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə vəfat edən şəxslərdən başqa daha 12 nəfər xəstəxanalara yerləşdirilib.

Ölümlə nəticələnnə qəzalar, Şamaxı, Neftçala, Masallı və Bakının Qaradağ rayonunda qeydə alınıb. Şamaxıdakı hadisə zamanı avtomobil 3-cü sinifdə oxuyan şagirdi vurub öldürüb.

Hər bir faktla bağlı araşdırma aparılır.

Muxtar

