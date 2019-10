Ölümcül xəstə olan sevgilisi ilə evlənə bilmək üçün bunu etdi

Britaniyalı Debbi və Mark Kuper 11 ildir sevgilidir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlük toy haqqında hələlik fikirləşməsələr də, kişinin xəstəliyi onların planlarını dəyişdirməyə məcbur edib. Belə ki, həkimlər Marka amiotrofik skleroz diaqnozu qoyublar. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar tədricən danışıq və hərəkət qabiliyyətini itirir və qısa zamanda ölürlər.

Debbi sevgilisi ölmədən öncə onun arvadı olmaq istədiyini deyib.

"Mark danışıq qabiliyyətini yavaş-yavaş itirir. Bəzi sözləri, ümumiyyətlə, tələffüz edə bilmir. Ona görə, toyun təşkilatşılarından xahiş etdik ki, mərasim zamanı toy andını qısa etsinlər. Onlar da anlayışla qarşıladı", - Debbi bildirib.

Cütlük bal ayı üçün Türkiyəyə gedib.

