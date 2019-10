Azərbaycanda verilən kreditlərin məbləği 13 milyard manatı keçib

Bakı. Elçin Mehdiyev – Trend:

2019-cu il avqust ayının 1-nə Azərbaycanın bank və digər kredit təşkilatlarının kredit portfeli milli valyuta ekvivalentində 13 milyard 681,4 milyon manat təşkil edib.

Trend-in məlumatına görə, ümumi kredit portfelinin 11 milyard 112,7 milyon manatı və ya 81,2 faizi uzunmüddətli kreditlərin payına düşüb.

Kreditlərin 97,5 faizi banklar, 2,5 faizi isə bank olmayan kredit təşkilatları və kredit ittifaqları tərəfindən verilib.

Ödəmə vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 1 milyard 487,4 milyon manat olub və ümumi kredit portfelinin 10,9 faizini təşkil edib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.