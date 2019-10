“Kimsə fahişə ilə evlənmək istəyirsə, evlənə bilər" - Taleh Yüzbəyov

Bu sözləri "Zəhər Tuluğu" qısametrajlı filmdə Adil obrazı ilə tamaşaçıların həm məhəbbətini, həm də müəyyən mənada "nifrətini" qazanan aktyor Taleh Yüzbəyov publika.az-a verdiyi müsahibəsində deyib:

"Adilin də, Rənanın da, Zaurun da günahı var, heç biri təmiz deyil. Amma Rənanın məsələsində günah yükü daha çox Zaurun üzərinə düşür. O, bir qızın ona olan hisslərindən öz məqsədləri üçün istifadə edib. Hətta sonradan onu dostlarına və tanışlarına da ötürüb... O seriyada məlum olur ki, günah xanımları qınayan kişilərin özündədir".

Daha sonra aktyor fahişənin evlənmək arzusu mövzusuna toxunub:

"Bir insan fahişə ilə evlənmək istəyirsə, evlənə bilər. Bu, onun seçimidir. Özü onu qəbul edirsə, sən, mən və digərləri kimdir ki, başqasının həyatına qarışsın. Əlbəttə ki, çətin olacaq. Cəmiyyətdən bunu normal qarşılanmasını da tələb etmək hardasa doğru olmazdı. Yaşadığı mühitdən asılıdır. Bu barədə dəqiq bir fikir bildirmək mümkün deyil, çox qarışıq məsələdir".

Aktyor onu da bildirib ki, Adilin timsalında öz səhvlərini də təsvir etməyə çalışıb:

"Öz səhvini qəbul etmək daha çətindir, insanlar adətən başqasını göstərib gülməyi xoşlayır. Amma Adildə özümə irad tutduğum nöqsanlar var. Məsələn, birinci seriyada Adil yolda gedərkən yardım etdiyi xanıma "Övladınızın üzünə tüpürərsiniz" deyir. Bu sözlərlə ilk növbədə özümə irad bildirmişəm, başqalarının deyil, əslində öz üzümə tüpürmüşəm. Çox vaxt işdə olduğum üçün anama həmişə yardım edə bilmirəm. Odur ki, içimdə vicdan əzabı çəkirəm".

Milli.Az

