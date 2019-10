Məşhur aparıcı Vüsalə Əlizadə instaqramda paylaşdığı təsirli sözləri ilə diqqət çəkməyə davam edir.

Publiaka.az xəbər verir ki, məşhur ulduz izləyicilərini vicdanlı olmağa səsləyib.

“Vicdan insanın tək dostudur...Vicdanını dost bil, onun sözünü dinlə və bir gün ağlınla vicdanın arasında qalsan, düşünmədən vicdanını seç! Çünki ağlın öz xeyrini güdər, vicdanın isə insanlığını!” , - deyə V.Əlizadə ona qarşı vicdansız davrananlara mesaj yollayıb.

