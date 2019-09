Sərhəddə gərginlik: 1 ölü, 13 yaralı

Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində yenidən gərginlik yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün axşam saatlarında sərhədin Batken vilayəti ərazisində baş verən yeni qarşıdurmada bir hərbçi ölüb, 13 adam müxtəlif dərəcədə xəsarət alıb. Onların da yeddisi hərbçi, altısı mülki vətəndaşlardır. Yaralananlardan ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Xəsarət alanlar Qırğızıstanın İsfanı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Ölən və yaralananların hamısı Qırğızıstan vətəndaşlarıdır.

Qırğızıstanın Baş naziri Muxammedkalıy Abılqaziev təcili olaraq Batken vilayətinə gedib, sərhəddə yaşayan vətəndaşlarla görüşüb, xəstəxanada olan yaralılara baş çəkib.

Sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalır.(AZƏRTAC)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.