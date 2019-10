Özcan Denizin bacısı Ərdoğana müraciət etdi

Türk müğənnisi Özcan Denizin bacısı Gülcan Deniz ürək xəstəliyindən əziyyət çəkir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 22 yaşlı qız qardaşının onunla maraqlanmadığından şikayətlənib.

O, xəstəliyinə görə Türkiyə prezidenti Receb Tayyib Ərdoğandan yardım istəyib.

"Əvvələr koah xəstəsi olan anama baxırdım. İndi mən özüm də xəstəyəm. Evdən çıxa bilmirəm. Həm anamın, həm də mənim müalicəyə ehtiyacımız var. Prezidentimizdən kömək istəyirəm", - o sosial şəbəkədə yazıb.

Qeyd edək ki, Gülcan müğənninin atası Sadık Denizin ikinci həyat yoldaşından olan qızıdır. Gənc qız, atası öldükdən sonra qardaşının onlarla maraqlanmadığını deyib. Gülcanın sözlərinə görə, o dəfələrlə müalicə və təhsil haqqı üçün Özcana zəng etsə də, müğənni telefona cavab verməyib.

Milli.Az

