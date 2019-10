Yeni “Vivo” smartfonu 64 meqapiksellidir

Çinin “Vivo” şirkəti yeni “Nex 3” smartfonunu nümayiş etdirib.



“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “NEWSru www.news.ru” resursuna istinadən yazır ki, qurğu üçlü əsas kamera, irəliyə çıxan ön kamera və “şəlalə ekran” ilə təchiz edilib.



Smartfon üst səthin 99,6 faizini əhatə edən 6,89 ekran, 64, 13 və 13 meqapikselli arxa və 16 meqapikselli ön kamera, 44 vat gücündə sürətli enerji doldurmanı dəstəkləyən 4500 milliamper/saat tutumlu akkumulyatora malikdir.



“Nex 3” smartfonunun aparat əsasını “Snapdragon 855 Plus” prosessoru, 8 və ya 12 giqabaytlıq operativ və 128 və ya 256 giqabaytlıq quraşdırılmış yaddaş təşkil edir. Bundan başqa, fiziki düymələr toxunuşla hiss edilən sensor düymələrlə əvəzlənib. Smartfon versiyalarından biri beşinci nəsil mobil rabitə şəbəkəsini (5G) dəstəkləyir.



Nizam Nuriyev







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.