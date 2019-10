Bu gün İsraildə knessetə 22-ci çağırış növbədənkənar seçkilər keçirilir.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yerli vaxtla saat 7-də ölkədə seçki məntəqələri açılıb. Xəstəxana və istintaq təcridxanalarında yaradılan seçki məntəqələri saat 8-də açılıb.

Seçkilərə ilk 30 partiya qatılsa da, səsvermə başlamağa bir neçə saat qalmış bir partiya prosesdə iştirakdan imtina edib.

Qeyd edək ki, seçkiyə qatılanlar knessetdə 120 yer uğrunda mübarizə aparacaqlar.

Milli.Az

