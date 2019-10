Meyxanaçı Samirə Yusifqızının başına iş gəlib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ifaçının oğlu qısa müddət əvvəl hovuzda ağır xəsarət alıb.

Bu barədə aparıcı Elgiz Əkbər Məlumat verib. O, öz proqramında qeyd edib ki, meyxanaçının oğlunun vəziyyəti qənaətbəxşdir:

"Çox ağır bir həyat keçirdi. Balası həyatla savaşırdı. Onun oğlunu dostlarından biri bilərəkdən hovuza itələdi. Uşağın baş-beyni pis vəziyyətə düşdü".

Milli.Az

