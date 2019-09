Bakı şəhər sakininə qarşı 145 min dollarlıq dələduzluq edilib.

Metbuat.az -ın xəbərinə görə, 28 yaşlı N.Hüseynov hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edərək bildirib ki, 2018-ci ildə Ş.Yolçuyev adlı şəxs ondan dələduzluq yolu ilə 145 min dollar alıb, geri qaytarmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(report.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.