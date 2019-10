İTV-nin sədrini divara dirədilər: “Fateh niyə 6 veriliş aparır?” - VİDEO

İTV-nin efirində "3D" adlı yeni layihəyə start verilib.

Kult.az xəbər verir ki, verilişin bu gün efirə gedən ilk buraxılışının qonağı İTV-nin baş direktoru Balakişi Qasımov olub. B.Qasımov veriliş boyu robot aparıcı “Dadaş Dadaşlinksi”nin suallarını cavablandırıb.

B.Qasımov Azərbaycan televiziyalarından danışıb, yeni mövsümdə İTV-nin efirində baş tutacaq yeniliklərdən bəhs edib.

Robot aparıcının "Aparıcı Fateh uşaqlıqda sizin həyatınızı xilas edib", "Niyə məhz o, altı veriliş aparır", “Maaşlar nə zaman artacaq" kimi maraqlı suallarına direktorun səmimi cavabları böyük maraqla qarşılanıb.

