Hikmət Hacıyev: "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın uğurlu enerji siyasətinin əsasını qoyub"

"Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın uğurlu enerji siyasətinin əsasını qoyub".

"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasına dair keçirilən seminarda deyib.

"Azərbaycanın karbohidrogenlərlə zəngin olmasına baxmayaraq, bu sərvətdən lazımi fayda götürmürdü. "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması Azərbaycana enerji ehtiyatlarından faydalanmağa imkan verdi", - o bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu müqavilə regional və qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.