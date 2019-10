“Kürdəmir Pambıq” ASC-dən oğurluq olub.

“Report”un xəbərinə görə, ASC-yə məxsus “Belarus MTZ” markalı traktor və iki traktor təkəri oğurlanıb.

Rəhbərlik oğurluqda ASC-nin əməkdaşı Ş.İ.-dən şübhələnir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



