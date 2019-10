Xətai rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadla xəbər verir ki, hadisə metronun "Xalqlar Dostluğu" stansiyasının girişində baş verib.

Belə ki, naməlum şəxslə mübahisə zəmnində 25 yaşlı Ceyhun Hüseynov budundan bıçaqlanıb. O arteriya damarından bıçaqlandığı üçün çoxlu qan itirib. Yaralı 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

