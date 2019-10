Paytaxtın Binəqədi rayonunda bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Biləcəri qəsəbəsində baş verib.

1988-ci il təvəllüdlü Əmiraslanova Sevil Vidadi qızı həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlanıb.

Xəstəxanaya çatdırılan yaralıya döş qəfəsinin sol qabırğasının kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub və dərhal əməliyyat olunub.

Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır.

Milli.Az

