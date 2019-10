Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə start verilir - BU GÜN

Bu gün futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə start veriləcək.

Publika.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə E, F, G və H qruplarında 8 qarşılaşma baş tutacaq.

UEFA Çempionlar Liqası

F qrupu

20:55. İnter (İtaliya) - Slaviya (Çexiya)

Baş hakim: Ruddi Buke (Fransa)

23:00. Borussiya (Almaniya) - Barselona (İspaniya)

Baş hakim: Ovidiu Alin Hateqan (Rumıniya)

G qrupu

20:55. Lyon (Fransa) - Zenit (Rusiya)

Baş hakim: Maykl Oliver (İngiltərə)

23:00. Benfika (Portuqaliya) - Leypsiq (Almaniya)

Baş hakim: Anastasios Sidiropulos (Yunanıstan)

E qrupu

23:00. Salzburq (Avstriya) - Genk (Belçika)

Baş hakim: Feliks Zvayer (Almaniya)

23:00. Napoli (İtaliya) - Liverpul (İngiltərə)

Baş hakim: Feliks Brix (Almaniya)

H qrupu

23:00. Ayaks (Hollandiya) - Lille (Fransa)

Baş hakim: Srdan Yovanoviç (Serbiya)

23:00. Çelsi (İngiltərə) - Valensiya (İspaniya)

Baş hakim: Cüneyt Çakır (Türkiyə)

