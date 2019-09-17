Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə start verilir - BU GÜN

Bu gün futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə start veriləcək.
Publika.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə E, F, G və H qruplarında 8 qarşılaşma baş tutacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
F qrupu
20:55. İnter (İtaliya) - Slaviya (Çexiya)
Baş hakim: Ruddi Buke (Fransa)
23:00. Borussiya (Almaniya) - Barselona (İspaniya)
Baş hakim: Ovidiu Alin Hateqan (Rumıniya)
G qrupu
20:55. Lyon (Fransa) - Zenit (Rusiya)
Baş hakim: Maykl Oliver (İngiltərə)
23:00. Benfika (Portuqaliya) - Leypsiq (Almaniya)
Baş hakim: Anastasios Sidiropulos (Yunanıstan)
E qrupu
23:00. Salzburq (Avstriya) - Genk (Belçika)
Baş hakim: Feliks Zvayer (Almaniya)
23:00. Napoli (İtaliya) - Liverpul (İngiltərə)
Baş hakim: Feliks Brix (Almaniya)
H qrupu
23:00. Ayaks (Hollandiya) - Lille (Fransa)
Baş hakim: Srdan Yovanoviç (Serbiya)
23:00. Çelsi (İngiltərə) - Valensiya (İspaniya)
Baş hakim: Cüneyt Çakır (Türkiyə)